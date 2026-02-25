Размер шрифта
Российские силовики сообщили подробности «мясного штурма» ВСУ под Сумами

РИА: ВСУ бросили дезертиров и мобилизованных в «мясной штурм» в Сумской области
Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило группу дезертиров и насильно мобилизованных в «мясной штурм» в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, подразделение 225-го отдельного штурмового полка «доукомплектовали» дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными бойцами.

«Их бросили в очередной «мясной штурм» на позиции группировки «Север» в районе Андреевки», — сообщил источник.

Вражеская боевая группа была уничтожена комплексным огневым поражением, добавил источник.

Указанный участок фронта находится в зоне ответственности российской группировки войск «Север». За минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 220 военнослужащих. Кроме того, противник лишился 11 автомобилей, пусковой установки реактивной системы залпового огня MLRS американского производства и трех орудий полевой артиллерии, в том числе гаубицы М777 производства США.

Ранее в Харьковской области украинские военные отказались идти на штурм из-за концерта.

 
