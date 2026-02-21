Размер шрифта
СМИ узнали о перемещениях транспортной авиации США между Европой и Ближним Востоком

Monde: транспортные самолеты США активно летают между Европой и Ближним Востоком
Ricardo Arduengo/Reuters

Американские военно-транспортные самолеты активно совершают регулярные рейсы между военными базами в Европе и Аравийским полуостровом. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на данные о полетах и спутниковые снимки.

«Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов, таких как C-17, выполняют уже многие дни регулярные полеты туда-обратно между Аравийским полуостровом и американскими базами в Европе», — говорится в публикации.

Речь, в частности, идет о военных базах Рамштайн в Германии и Лейкенхит в Великобритании. Кроме того, сообщается, что как минимум четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3C Sentry отправились на Аравийский полуостров 18 и 19 февраля.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил об отправке американским флотом на Ближний Восток «огромной армады», возглавляемой атомным авианосцем «Авраам Линкольн». Он также пригрозил Тегерану применением силы в случае отказа от заключения соглашения, предусматривающего отказ от ядерного оружия.

Ранее Трамп предупредил Иран, что отсутствие сделки будет «травматично» для республики.
 
