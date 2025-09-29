Попытка 12-летнего ребенка поймать попугая закончилась трагедией

В Индии попытка 12-летнего мальчика поймать попугая закончилась несчастным случаем. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригороде Кочи (штат Керала) 28 сентября во дворе дома, где жил школьник. По информации издания, мальчик и его четверо друзей пытались срубить засохшую кокосовую пальму, чтобы поймать сидевшего на ней попугая. Дерево внезапно упало и придавило одного из детей. Родственники оперативно привезли пострадавшего в ближайшую больницу. Но врачи мальчика спасти не смогли.

В причинах несчастного случая разбираются правоохранители.

