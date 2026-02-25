Врач назвала неочевидные способы быстро взбодриться на работе в офисе

При резко накатившей усталости, сонливости и снижении концентрации внимания на работе в офисе можно быстро взбодриться без кофе. В первую очередь нужно выпить стакан прохладной воды, так как часто такое состояние вызывает именно обезвоживание, рассказала RT невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Помимо воды, хорошо помогает быстро зарядиться энергией зеленый чай. Он содержит не только кофеин, но и аминокислоту L-теанин, которая повышает мозговую активность, снижает тревожность без эффекта сонливости.

Кроме того, врач посоветовала бороться с усталостью травяным чаем с имбирем и мятой, пояснив, что они обладают тонизирующим эффектом.

«А вот от сладких газировок и соков лучше отказаться: резкий подъём уровня глюкозы крови даст сначала кратковременный прилив сил, который быстро сменится ещё большим упадком», — предупредила невролог.

Подбодрить себя можно также некоторыми продуктами, добавила Демьяновская. Среди них она выделила орехи и темный шоколад.

Кроме того, хорошо помогает при усталости и сонливости пешая прогулка бодрым шагом в течение 15-20 минут – можно пройтись во время перерыва. Это, по словам специалиста, помогает перезагрузить мозг. Если нет возможности погулять, то можно смочить бумажное полотенце и приложить его на заднюю сторону шеи или на запястья – по словам врача, в этих местах находятся крупные сосуды, легкое охлаждение которых позволяет взбодрить организм.

Ученые до этого выяснили, что сочетание L-теанина и кофеина может улучшать внимание и реакцию у людей, страдающих от недосыпа. В ходе исследования они подтвердили, что это сочетание повышает скорость обработки информации и распределения внимания даже при выраженной усталости.

