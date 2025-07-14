Врач перечислила привычки, которые помогут взбодриться утром

Физическая активность и свежий воздух бодрят утром не хуже, чем чашка кофе. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, легкие физические нагрузки активизируют работу сердечно-сосудистой системы, улучшают кровообращение и подают сигнал мозгу: «Время для активности».

«Если нет времени на полноценную тренировку, помогает даже короткая зарядка, растяжка или 5-10 минут быстрой ходьбы», — отметила Уланкина.

Кроме того, важно следить за питанием. Нередко вялость по утрам возникает из-за скачков глюкозы в крови, например, после сладкого завтрака (уровень глюкозы резко поднимается, затем также резко падает, образуя «гликемическую яму»), добавила специалист.

До этого Уланкина говорила, что летом может быть труднее поддерживать качество сна из-за жары, коротких ночей и насекомых. Она посоветовала уделить внимание подготовке спальни — повесить шторы, не пропускающие свет, установить москитные сетки, а также обзавестись кондиционером или хотя бы вентилятором.

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