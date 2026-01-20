Размер шрифта
Общество

Россиянам объяснили, в каком случае можно оформить прописку на даче

Депутат Чаплин: для прописки на земельном участке должен быть капитальный дом
Россияне имеют право оформить прописку по месту жительства на земельном участке, если соблюдаются утвержденные Росреестром требования. Главное из них – наличие капитального строения, так как только они подлежат регистрации, объяснил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Главными признаками капитальности являются наличие прочного фундамента, невозможность перемещения объекта без ущерба и подключение к стационарным инженерным сетям», — пояснил парламентарий.

При оформлении такого дома его можно признать жилым помещением для постоянного проживания – это первый и самый основной шаг для последующей регистрации по данному адресу.

Кроме того, важно, что сам участок должен располагаться в границе населенного пункта, где разрешено индивидуальное строительство или ведение подсобного хозяйства, отметил Чаплин. В частности, это распространяется на земли сельхозназначения, на которых разрешено заниматься садоводством – в этом случае дом, построенный на таком дачном участке, можно признать жильем.

Нельзя зарегистрироваться на участках, если они предназначены строго для полевого личного подсобного хозяйства без права строительства, предупредил депутат. Также к недопустимым для регистрации помещениям относятся некапитальные строения – например, временные постройки, бытовки, вагончики – в них нельзя прописаться вне зависимости от того, на каком участке они находятся, заключил Чаплин.

Ранее россиян предупредили о штрафах и тюрьме за проживание не по месту прописки.

