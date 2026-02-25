«Надо заканчивать с недоматематиками»: Мишустин высказался об отказе от Болонской системы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме заявил, что поддерживает переход российских вузов на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо уже заканчивать с четырехлетними недоинженерами, недоматематиками. Это абсолютно так», — подчеркнул председатель правительства.

В конце января депутат Госдумы Ксения Горячева сообщила, что учебные форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены в российских вузах с 1 сентября этого года. Парламентарий подчеркнула, что вместо них введут базовое и специализированное высшее образование. Она при этом добавила, что замена Болонской системы началась еще в 2022 году, изначально программу перехода тестировали в шести российских вузах. Теперь этот опыт масштабируется и на другие высшие учебные заведения.

В ноябре в Минобрнауки сообщили, что в новой системе высшего образования, переход к которой начнется в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым – он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности.

Ранее в Минобрнауки опровергли массовый переход вузов на новую систему образования.