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Ученые обнаружили, что на Земле появились два новых сезона

Daily Mail: на Земле появились сезоны мусора и дымки
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Depositphotos

Ученые обнаружили, что на Земле появились два новых сезона, пишет Daily Mail.

Команда международных исследователей предупреждает: в глобальный климатический календарь уже прочно вошли два новых сезона, вызванные деятельностью человека — сезон дымки и сезон мусора. Эти явления нарушают экосистемы, угрожают здоровью миллионов людей и уже стали ежегодными.

Сезон дымки ежегодно охватывает Юго-Восточную Азию с июня по сентябрь. Основной причиной является массовое выжигание тропических торфяников для нужд сельского хозяйства в Индонезии и Малайзии. Дым распространяется на соседние страны, включая Сингапур и Таиланд, вызывая ухудшение качества воздуха и рост заболеваний. Подобные события фиксируются зимой на севере Индии, где сжигание остатков урожая совпадает с праздником Дивали. В США сезон лесных пожаров, ранее ограниченный летом, теперь начинается весной и длится до декабря.

Сезон мусора наблюдается на Бали с декабря по март, когда муссонные ветры и океанские течения выносят на пляжи тонны пластиковых отходов. В 2025 году только за один сезон было собрано более 3000 тонн мусора. Подобные случаи зафиксированы на Филиппинах, в Таиланде и вдоль восточного побережья США — особенно летом, когда усиливаются ливни и речной сток уносят пластик в океан.

Ранее китайские ученые предупредили о переломе климата из-за перегрева океанов.

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