Врач объяснил, почему россияне стали чаще сталкиваться с бессонницей

Россияне стали чаще сталкиваться с проблемами со сном из-за нарушения режима дня, позднего отхода ко сну, повышенной тревожности и постоянного потока новостной информации, который усиливает эмоциональное напряжение. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, недуг можно разделить на две категории: бессонницу, связанную с тревогой и эмоциональным напряжением, и нарушения режима сна. Последние возникают из-за неправильного распределения времени и несоблюдения гигиены сна. Врач отметил, что с подобными нарушениями сталкиваются не только жители России, но и всего мира, поскольку современное общество живет в эпоху постоянного информационного потока.

«Новостные каналы транслируют тревожные события, а телевизионные программы нередко идут далеко за полночь, и люди сами выбирают смотреть их вместо того, чтобы лечь спать вовремя. К тому же у многих профессий исчезла четкая временная структура. Все это нарушает режим отдыха и приводит к хроническому недосыпу», — подчеркнул Кудинов.

Испанский анестезиолог Давид Каллехо до этого посоветовал людям с бессонницей спать в носках. Такой способ помогает снизить внутреннюю температуру тела до комфортных для засыпания значений.

