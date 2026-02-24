Врач назвал изменения в поведении, которые выдают проблемы с психикой

Резкие изменения в поведении, например, бессонница, раздражительность, замкнутость или потеря аппетита, могут быть первыми сигналами проблем с психикой. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр, нарколог и главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров.

По его словам, насторожить должно то, что прежде общительный человек стал скрытным и начал уходить в себя. Врач отметил, что все подобные изменения в поведении требуют внимания и понимания их причин, поэтому стоит обратиться за профессиональной помощью. Он призвал не игнорировать симптомы и не пытаться справиться с ними самостоятельно.

«Люди, как правило, обращаются за помощью слишком поздно — когда состояние уже зашло слишком далеко. Часто дотягивают до последнего, а потом спрашивают себя, почему не пришли раньше. За это время нарушения только усугубляются, и лечение требует больше времени и усилий. Многие пытаются помочь себе народными средствами или советами из интернета, теряя драгоценное время», — отметил Шуров.

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков до этого говорил, что на депрессию может указывать устойчивое снижение настроения на протяжении более двух недель. По словам специалиста, если человек чувствует грусть, усталость и апатию лишь несколько дней, то это не говорит о депрессии. Причинами такого состояния могут быть стресс, проявление тревожности или общее нестабильное состояние.

