Врач рассказала о фруктах и ягодах, которые принесут пользу в холодное время года

В холодное время года особенно важно включать в рацион киви, хурму, яблоки и клюкву, чтобы поддержать здоровье. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она отметила, что зимой нужно получать достаточное количество витамина С, чтобы сократить продолжительность и тяжесть симптомов ОРВИ. По ее словам, рекордсменом по содержанию элемента является киви. Кроме того, его много в цитрусовых: апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и помело.

«Также зимой очень полезно есть хурму, особенно сорта «Королек». В ней много бета-каротина, являющегося предшественником витамина А, необходимого для здоровья слизистых, – первого барьера против инфекций. Еще этот элемент помогает поддержать здоровье глаз, которым приходится часто напрягаться в период короткого светового дня», — добавила Залетова.

Кроме того, в рационе должны быть яблоки поздних сортов (антоновка, Ренет Симиренко), где есть витамины С и флавоноид кверцетин, который обладает противовоспалительным и потенциальным иммуномодулирующим действием. Пектин в их составе является пребиотиком для полезной микробиоты кишечника, в которой находится 70% иммунных клеток. Пользу для здоровья принесут и ягоды, особенно клюква и брусника.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что желающим похудеть к лету важно помнить, что процесс должен быть «питательным» по микроэлементам, поскольку после зимы организм особенно в них нуждается. По ее словам, слишком сильное урезание калорийности при пустом рационе приведет к гиповитаминозу, упадку сил, ломкости ногтей и выпадению волос.

