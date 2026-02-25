Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Врач рассказала о фруктах и ягодах, которые принесут пользу в холодное время года

Врач Залетова: киви принесет пользу здоровью в холодное время года
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В холодное время года особенно важно включать в рацион киви, хурму, яблоки и клюкву, чтобы поддержать здоровье. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она отметила, что зимой нужно получать достаточное количество витамина С, чтобы сократить продолжительность и тяжесть симптомов ОРВИ. По ее словам, рекордсменом по содержанию элемента является киви. Кроме того, его много в цитрусовых: апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и помело.

«Также зимой очень полезно есть хурму, особенно сорта «Королек». В ней много бета-каротина, являющегося предшественником витамина А, необходимого для здоровья слизистых, – первого барьера против инфекций. Еще этот элемент помогает поддержать здоровье глаз, которым приходится часто напрягаться в период короткого светового дня», — добавила Залетова.

Кроме того, в рационе должны быть яблоки поздних сортов (антоновка, Ренет Симиренко), где есть витамины С и флавоноид кверцетин, который обладает противовоспалительным и потенциальным иммуномодулирующим действием. Пектин в их составе является пребиотиком для полезной микробиоты кишечника, в которой находится 70% иммунных клеток. Пользу для здоровья принесут и ягоды, особенно клюква и брусника.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что желающим похудеть к лету важно помнить, что процесс должен быть «питательным» по микроэлементам, поскольку после зимы организм особенно в них нуждается. По ее словам, слишком сильное урезание калорийности при пустом рационе приведет к гиповитаминозу, упадку сил, ломкости ногтей и выпадению волос.

Ранее врач рассказала, как постный рацион влияет на здоровье.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!