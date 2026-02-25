Врач рассказала, как постный рацион влияет на здоровье

Соблюдение поста может значительно укрепить здоровье при правильном подходе к выбору блюд. Правильно составленный, сбалансированный постный рацион позволяет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, нормализовать уровень сахара в крови, улучшить работу ЖКТ и снизить вес, перечислила в беседе с Общественной Службой Новостей диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Врач отметила, что испытанием для организма может стать наиболее строгая форма поста — сухоядение. По ее словам, особенно вредно это для людей с хроническими заболеваниями, пожилых старше 60 лет, а также для беременных женщин.

Дианова призвала правильно подбирать постный рацион, в котором будет соблюдаться баланс белков и углеводов. Отказываться от мяса и молочки в пользу растительной пищи полезно, так как она содержит важную для организма клетчатку, растительные жиры и большое количество витаминов и микроэлементов. Такое питание снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, которые провоцируют инсулинорезистентность и стеатоз печени.

«Если холестерин и триглицериды замерить до поста и после, то мы увидим их стабильное снижение без каких-либо дополнительных препаратов, — подчеркнула диетолог. — Кроме того, если человек не будет налегать на простые углеводы — всякие постные печенья и булочки, — то у него повысится чувствительность к инсулину. То есть для диабетиков пост — это хороший контроль уровня глюкозы».

Пост помогает снизить нагрузку на сердце и почки, так как человек начинает снижать количество потребляемой соли, убирает на время животные белки, добавила врач. Такая временная перестройка рациона, помимо прочего, помогает снизить вес, заключила Дианова.

Напомним, в 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждый день поста имеет свои нюансы, они зависят от дня недели и календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, какие дни считаются самыми строгими, а когда возможны послабления — в материале «Газеты.Ru».

