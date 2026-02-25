Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Врач рассказала, как постный рацион влияет на здоровье

Диетолог Дианова: постный рацион нормализует сахар и работу сердца
Shutterstock

Соблюдение поста может значительно укрепить здоровье при правильном подходе к выбору блюд. Правильно составленный, сбалансированный постный рацион позволяет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, нормализовать уровень сахара в крови, улучшить работу ЖКТ и снизить вес, перечислила в беседе с Общественной Службой Новостей диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Врач отметила, что испытанием для организма может стать наиболее строгая форма поста — сухоядение. По ее словам, особенно вредно это для людей с хроническими заболеваниями, пожилых старше 60 лет, а также для беременных женщин.

Дианова призвала правильно подбирать постный рацион, в котором будет соблюдаться баланс белков и углеводов. Отказываться от мяса и молочки в пользу растительной пищи полезно, так как она содержит важную для организма клетчатку, растительные жиры и большое количество витаминов и микроэлементов. Такое питание снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, которые провоцируют инсулинорезистентность и стеатоз печени.

«Если холестерин и триглицериды замерить до поста и после, то мы увидим их стабильное снижение без каких-либо дополнительных препаратов, — подчеркнула диетолог. — Кроме того, если человек не будет налегать на простые углеводы — всякие постные печенья и булочки, — то у него повысится чувствительность к инсулину. То есть для диабетиков пост — это хороший контроль уровня глюкозы».

Пост помогает снизить нагрузку на сердце и почки, так как человек начинает снижать количество потребляемой соли, убирает на время животные белки, добавила врач. Такая временная перестройка рациона, помимо прочего, помогает снизить вес, заключила Дианова.

Напомним, в 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждый день поста имеет свои нюансы, они зависят от дня недели и календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, какие дни считаются самыми строгими, а когда возможны послабления — в материале «Газеты.Ru».

Россиянам ранее назвали главные риски при соблюдении Великого поста.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!