Невролог дал советы, как избежать болей из-за использования телефона

В последнее время многие люди сталкиваются с болями в спине и шее из-за неправильного использования мобильного телефона и других гаджетов. Избежать перенапряжения мышц помогут правильно подобранные позы и качественный отдых. Об этом РИАМО рассказал невролог-реабилитолог, мануальный терапевт Дмитрий Макаров.

По словам специалиста, любая поза становится вредной, если непрерывно находиться в ней на протяжении долгого времени. Поэтому важно каждые 20-30 минут устраивать небольшой отдых и делать разминку. Рекомендуется пройтись, сделать наклоны и вращения головой, а также выполнить круговые движения плечами.

Благодаря таким действиям удастся активизировать кровообращение и уменьшить нагрузку на шею примерно на 40%. Тем, кто вынужден работать сидя, эксперт посоветовал сделать напоминания в телефоне.

Помимо этого, по словам невролога, избежать проблем с шеей из-за гаджетов поможет грамотно организованное рабочее место. Стул следует подбирать с регулировкой высоты и поддержкой поясницы. При этом ноги должны полностью находиться на полу. Высота стола должна предоставлять возможность положить руки, не приподнимая и не опуская плечи. Экран компьютера терапевт посоветовал расположить на уровне глаз. Освещение в рабочем помещении должно быть равномерным и не создавать бликов.

Специалист также напомнил о важности качественного отдыха, для которого требуются удобные матрас и подушка, высота которой должна соответствовать расстоянию от основания шеи до плеч. Допускается погрешность от двух до трех сантиметров.

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков до этого рассказал «Газете.Ru», что согласно рекомендациям ВОЗ и ведущих педиатрических ассоциаций, подросткам от 12 до 18 лет не следует проводить в телефоне более двух-трех часов в день. При этом нужно установить четкие правила: никаких гаджетов за едой, за 1,5-2 часа до отхода ко сну и сразу после пробуждения.

