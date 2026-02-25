Мигрант пришел в гости и изнасиловал пенсионерку в Ленобласти

В Ленобласти мигрант изнасиловал пенсионерку, пустившую его в гости

В Ленинградской области 43-летнего мигранта задержали по подозрению в изнасиловании 63-летней женщины. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля в деревне Кукуй Киришского района. По версии следствия, иностранец пришел в гости к пожилой женщине и изнасиловал хозяйку жилища. После случившегося он скрылся.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его на деревенской ферме. В этот момент мигрант был пьян. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ — изнасилование.

До этого двое пьяных мужчин изнасиловали пенсионерку в ее доме в Ленобласти. Очевидцы, услышавшие женские крики о помощи, вызвали на место правоохранителей.

Ранее пьяный вахтовик пытался изнасиловать пенсионерку.