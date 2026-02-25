Русскоязычным жителям Гуляйполя в Запорожской области в период, когда город находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказывали в обслуживании в магазинах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца, представившегося Сергеем.

По словам мужчины, даже государственные учреждения в населенном пункте не хотели иметь дело с людьми, разговаривающими на русском языке. Обращения самого Сергея, если были на русском языке, игнорировались.

«Если ты приходишь и пытаешься что-то спросить на русском языке, тебе просто не отвечают. Везде — каждое государственное учреждение. Вплоть до того, что в магазин заходишь: если ты не на украинском делаешь заказ, тебя просто не обслужат», — рассказал беженец.

27 декабря прошлого года президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск. В ходе встречи начальник Генерального штаба армии страны Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские военнослужащие взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции перешел на русский язык.