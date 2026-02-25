Один из пострадавших при подрыве машины в Москве находится в тяжелом состоянии

ТАСС: состояние одного из раненых при взрыве в Москве оценивается как тяжелое

Один из сотрудников правоохранительных органов, получивший ранения в результате подрыва машины ДПС в районе Савеловского вокзала в Москве, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам источника, оба пострадавших полицейских остаются в больнице.

«Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — средней степени тяжести», — рассказал он.

Взрыв около служебного автомобиля, стоявшего у Савеловского вокзала в Москве, произошел в ночь на 24 февраля. Следователи установили, что причиной стал самоподрыв неизвестного мужчины. В результате пострадал он сам и три сотрудника ДПС, сидевшие в машине. Злоумышленника и одного из инспекторов спасти не удалось, еще двух полицейских доставили в медицинское учреждение.

На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, подозреваемым в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов оказался уроженец Удмуртии.

Ранее журналисты узнали, какую мощность имело взрывное устройство, приведенное в действие у Савеловского вокзала.