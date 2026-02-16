В России объяснили резко набравший обороты тренд на смену профессии в 35-45 лет

В России начал стремительно набирать популярность тренд на смену профессии в возрасте 35-45 лет. Причем акцент граждане делают на получении среднего специального образования. Главной причиной этого является желание увеличить уровень зарплаты – иногда такое переобучение позволяет повысить ее в несколько раз, объяснила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

Работодатели сегодня стремятся нанимать сотрудников с определенными навыками, которые высоко ценят и готовы платить за них «огромные зарплаты», считает специалист.

«На самом деле такие ученики достаточно быстро выходят на рынок и становятся востребованы. Я знаю примеры, когда обучение занимает буквально два месяца, а зарплата может спокойно быть 400-500 тысяч рублей в месяц. Речь идет о таких профессиях, как слесарь, токарь, сантехник, сварщики», — подчеркнула Лоикова.

Востребованной на современном рынке труда также является аргонная сварка – по словам эксперта, зная это, многие специалисты с высшим образованием покидают офисы и осваивают новые навыки, становясь ценными кадрами. Спрос на квалифицированных рабочих привел к тому, что за последний год уровень их зарплаты вырос практически в сто раз – такой тенденции больше нет ни в одной сфере, отметила HR-эксперт.

До этого замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что на сегодняшний день одни из самых высоких зарплат в России фиксируются в сфере ЖКХ. По его словам, это связано с тем, что сантехники, электрики, сварщики и монтажники могут повышать стоимость своих услуг, не опасаясь при этом остаться без клиентов на фоне явного дефицита кадров в отрасли.

Заказ у сервисных компаний может стоить от 1,5-2 тыс. рублей за выезд без учета цен на материалы, а комплексный объем работ на 5-7 дней обходится в 15-30 тыс. рублей за объект, сообщил Ветерков.

