На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме высказались о рисках повышения пенсионного возраста в России

Депутат Бессараб: технологии позволят избежать повышения пенсионного возраста
true
true
true
close
Depositphotos

Развитие технологий позволяет увеличивать производительность труда в России, в результате чего уменьшаются риски повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, производительность труда среди россиян растет, а пенсионный фонд наполняется. В связи с этим становится возможной поддержка большего числа граждан.

Депутат отметила, что цифровизация и роботизация труда также значительно влияют на производительность труда, а развитие технологий происходит гораздо активнее, чем 30 лет назад.

«Именно они (современные технологии. — «Газета.Ru») позволят нивелировать такой процесс, как старение населения, которое происходит не только в России, но и во всех развитых странах», — заключила она.

До этого депутат Госдумы Бессараб заявляла, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что многие неверно истолковали ее слова как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. По его словам, таких планов на сегодняшний день нет.

Ранее профессор Сафонов заявил, что в России есть способы не повышать пенсионный возраст.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами