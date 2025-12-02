В Госдуме высказались о рисках повышения пенсионного возраста в России

Развитие технологий позволяет увеличивать производительность труда в России, в результате чего уменьшаются риски повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, производительность труда среди россиян растет, а пенсионный фонд наполняется. В связи с этим становится возможной поддержка большего числа граждан.

Депутат отметила, что цифровизация и роботизация труда также значительно влияют на производительность труда, а развитие технологий происходит гораздо активнее, чем 30 лет назад.

«Именно они (современные технологии. — «Газета.Ru») позволят нивелировать такой процесс, как старение населения, которое происходит не только в России, но и во всех развитых странах», — заключила она.

До этого депутат Госдумы Бессараб заявляла, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что многие неверно истолковали ее слова как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. По его словам, таких планов на сегодняшний день нет.

Ранее профессор Сафонов заявил, что в России есть способы не повышать пенсионный возраст.