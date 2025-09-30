В Германии обстреляли пиротехникой самолет бундесвера

В немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера (федеральные вооруженные силы) C-130. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Инцидент произошел в районе авиабазы вскоре после вылета машины. По данным издания, пилоты заметили вспышку и услышали громкий хлопок, однако самолет не был задет. В район происшествия направили военных и полицию, но задержать подозреваемых не удалось. Предположительно, речь шла о запуске новогодней ракеты, однако власти не исключают, что это могла быть преднамеренная атака.

Расследование ведут как военные, так и полиция. В ведомствах подчеркнули, что случаи обстрела военных самолетов происходят крайне редко, однако время от времени фиксируются попытки ослепления пилотов лазерными указками.

Правоохранительные органы сообщили, что непосредственной угрозы для самолета не возникло — пиротехника взорвалась примерно в 500 метрах от него. Несмотря на это, в полиции отметили, что подобные инциденты рассматриваются крайне серьезно в силу их потенциальной опасности.

Возбуждено дело об «опасном вмешательстве в воздушное движение». Нарушителям может грозить крупный штраф или даже тюремный срок.

В составе Люфтваффе сейчас находятся шесть самолетов C-130. Они используются вместе с более крупными A400M для переброски войск и гуманитарных операций, в том числе для сброса помощи в секторе Газа.

