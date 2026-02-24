Синоптик рассказал, что принесет в Москву последний зимний циклон

Синоптик Леус: оттепели и дожди ожидаются в московском регионе в конце февраля

Оттепели и дожди ожидаются в московском регионе в последние дни февраля. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, последний за календарную зиму циклон принесет в Москву оттепели и мокрый снег, который будет переходить в дожди.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что март в Москве начнется с потепления до +4°C.

В случае, если циклон пойдет с северо-запада на юго-восток, то за собой он принесет более прохладную воздушную массу. По текущим прогнозам на 2 марта, температура «будет уверенно повышаться».

Метеоролог добавила, что потепление в первые дни весны также ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Карелии.

Главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе ненадолго отступит холодная погода, однако закончится месяц снова с легкими морозами. При этом экстремальных холодов пока не ожидается, а оттепель наступит в марте – температура воздуха задержится на положительно аномальных значениях.

