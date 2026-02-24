Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление

В столичном регионе ненадолго отступит холодная погода, однако закончится месяц снова с легкими морозами. При этом экстремальных холодов пока не ожидается, а оттепель наступит в марте – температура воздуха задержится на положительно аномальных значениях, рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

По словам синоптика, 25 и 26 февраля в Москве уже будет теплее климатической нормы примерно на один градус. Ночью ожидается от -2 до -7 градусов, днем от 0 до -5 градусов.

«На сколько удержится эта положительная аномалия сказать сложно, потому что некоторые модели указывают на то, что после 27 и 28 февраля у нас вновь ожидается некоторое понижение температуры, — добавила Позднякова. --Никаких экстремальных морозов не будет, но фон понизится относительно 26 числа где-то на 2-3 градуса».

Настоящая весенняя оттепель раньше марта не придет, однако температура воздуха в этом месяце порадует тем, что задержится на положительно аномальных значениях. К 8 Марта уже ожидаются слабоположительные колебания, но рассчитывать на сод снега к этой дате не стоит, заключила синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе с 25 февраля до конца рабочей недели прогнозируется облачная погода с прояснениями, также будет идти небольшой снег. Предстоящей ночью температура воздуха будет варьироваться от -3 до -8 градусов, днем до пятницы ожидается от 0 до -5 градусов. В ночь на пятницу станет холоднее – по области температура воздуха упадет до -8…-13 градусов, в столице до -8…-10 градусов.

Москвичам ранее объяснили, почему снег в столице задержится.