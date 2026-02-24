Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление

Синоптик Позднякова: к 8 марта в Москве температура воздуха будет плюсовая
Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

В столичном регионе ненадолго отступит холодная погода, однако закончится месяц снова с легкими морозами. При этом экстремальных холодов пока не ожидается, а оттепель наступит в марте – температура воздуха задержится на положительно аномальных значениях, рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

По словам синоптика, 25 и 26 февраля в Москве уже будет теплее климатической нормы примерно на один градус. Ночью ожидается от -2 до -7 градусов, днем от 0 до -5 градусов.

«На сколько удержится эта положительная аномалия сказать сложно, потому что некоторые модели указывают на то, что после 27 и 28 февраля у нас вновь ожидается некоторое понижение температуры, — добавила Позднякова. --Никаких экстремальных морозов не будет, но фон понизится относительно 26 числа где-то на 2-3 градуса».

Настоящая весенняя оттепель раньше марта не придет, однако температура воздуха в этом месяце порадует тем, что задержится на положительно аномальных значениях. К 8 Марта уже ожидаются слабоположительные колебания, но рассчитывать на сод снега к этой дате не стоит, заключила синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе с 25 февраля до конца рабочей недели прогнозируется облачная погода с прояснениями, также будет идти небольшой снег. Предстоящей ночью температура воздуха будет варьироваться от -3 до -8 градусов, днем до пятницы ожидается от 0 до -5 градусов. В ночь на пятницу станет холоднее – по области температура воздуха упадет до -8…-13 градусов, в столице до -8…-10 градусов.

Москвичам ранее объяснили, почему снег в столице задержится.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!