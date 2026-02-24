Москвичей предупредили о новом «обыденном» снегопаде

В столичном регионе сегодня снова пройдет снегопад, но с предыдущими рекордными осадками он не сравнится и будет вполне «обыденный». При этом ближе к концу рабочей недели станет заметно теплее, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он пояснил, что за сутки ожидается 5-10 мм осадков, тогда как прошлый снегопад принес собой сразу до 35 мм по региону. Высота сугробов после этого подрастет еще на 7-8 см, отметил Ильин.

С 25 февраля до конца рабочей недели прогнозируется облачная погода с прояснениями, также будет идти небольшой снег. Предстоящей ночью температура воздуха будет варьироваться от -3 до -8 градусов, днем до пятницы ожидается от 0 до -5 градусов. В ночь на пятницу станет холоднее – по области температура воздуха упадет до -8…-13 градусов, в столице до -8…-10 градусов, заключил синоптик.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал на сегодня, 24 февраля, циклонический вихрь в Центральной России. По словам специалиста, снеговые облака накроют большую часть европейской территории РФ. В частности, сильные снегопады ожидаются в Среднем Поволжье и в Башкирии. Осадков не ожидается в Республике Коми, Ненецком округе и на юге страны. Погода будет обусловлена смещением снежного балканского циклона на север вдоль западных регионов РФ.

