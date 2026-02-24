Труп годовалой девочки обнаружили в детской коляске в российском городе

«Сапа»: в Дербенте труп годовалой девочки нашли в детской коляске

В Дербенте полицейские обнаружили в детской коляске тело годовалыой девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». При проверке документов у 40-летней женщины полицейские нашли в ее прогулочной коляске труп годовалой девочки. По предварительным данным, мать сообщила, что она голодала, и ее ребенок умер от голода.

Женщину задержали и отправили под арест. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются, для определения точной причины смерти назначена экспертиза.

