Труп годовалой девочки обнаружили в детской коляске в российском городе

«Сапа»: в Дербенте труп годовалой девочки нашли в детской коляске
Telegram-канал Мой Дербент

В Дербенте полицейские обнаружили в детской коляске тело годовалыой девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». При проверке документов у 40-летней женщины полицейские нашли в ее прогулочной коляске труп годовалой девочки. По предварительным данным, мать сообщила, что она голодала, и ее ребенок умер от голода.

Женщину задержали и отправили под арест. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются, для определения точной причины смерти назначена экспертиза.

До этого в Крыму у младенца, умершего через два дня после рождения, в теле обнаружили синегнойную палочку. В анализах матери такую бактерию не обнаружили.

Ранее младенец едва не задохнулся из-за маникюра своей матери в Челябинской области.
 
