В российском городе учредили награду «Мать героя»

В Ростове-на-Дону учредили новый знак отличия — «Мать героя». Как сообщила директор департамента социальной защиты населения города Виктория Добрицкая на заседании городской думы, награду будут вручать женщинам, чьи дети проявили героизм, передает ТАСС.

По ее словам, знак отличия получат в том числе женщины, являющиеся усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями. Речь идет о тех, кто проживает на территории города, воспитывает или является воспитателями ребенка или детей, совершивших героический поступок при исполнении воинского, гражданского или служебного долга по защите Отечества.

Добрицкая уточнила, что награду будут вручать матерям, чьи дети были удостоены государственной награды РФ за героизм при обеспечении безопасности государства, охране правопорядка, спасении людей или ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Знаком отличия будут награждать и в том случае, если герой погиб при совершении подвига.

Председатель городской думы Лидия Новосельцева в свою очередь заявила, что награду будут вручать не за рождение ребенка, а за воспитание в герое нравственных качеств, лежащих в основе подвига.

До этого президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам. Высшей государственной награды для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, удостоились Светлана Курочкина из Кемеровской области и Лукина Черняк из Свердловской областей. Также почетное звание было присвоено двум многодетным матерям из Ленобласти — Ирине Маховой и Наталии Небогатовой.

Ранее Путин присвоил звание «Мать-героиня» курянке, воспитавшей пятерых военных.