В МИД РФ обратились к россиянам из-за Венесуэлы

МИД РФ отменил рекомендацию россиянам воздержаться от посещения Венесуэлы
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Венесуэлы по состоянию на 24 февраля контролируют внутреннюю ситуацию в республике, в связи с чем МИД РФ отменяет рекомендацию россиянам воздержаться от посещения страны. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

По ее словам, в Венесуэле обеспечивается общественный порядок.

«Не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла», — сказала дипломат.

22 февраля Захарова заявила, что Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы. По ее словам, если бы не многолетняя позиция РФ, от государственности Венесуэлы «мало что бы осталось».

3 января 2026 года вооруженные силы США провели операцию «Абсолютная решимость» против Венесуэлы, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Их доставили в США для суда.

В ООН действия США сочли нарушением международного права и устава организации. Россия продолжает поддерживать действующее правительство Венесуэлы, заявляя о важности сохранения государственности страны.

Ранее россияне, живущие в Венесуэле, рассказали о ситуации после захвата Мадуро.

 
