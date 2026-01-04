Россияне, живущие в Венесуэле, рассказали о ситуации после захвата Мадуро

SHOT: в Венесуэле образовались огромные очереди из-за перебоев с едой и бензином

В Венесуэле после атаки США и захвата президента страны Николаса Мадуро образовались гигантские очереди у магазинов и заправок. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в стране наблюдаются перебои с бензином и едой.

Россияне, живущие в Венесуэле, рассказали журналистам, что сейчас большинство магазинов в стране закрыты. А у тех, что работают, выстроились очереди, в которых люди стоят по четыре часа.

«Люди в панике скупают продукты и медикаменты. Мяса, сахара, муки, сухого молока, макарон почти не осталось на прилавках», — поделились подробностями очевидцы.

При этом когда будет следующий привоз товаров — неизвестно. Кроме магазинов не работает и доставка еды. Подобная критическая ситуация, по словам собеседников издания, наблюдается и у заправок, где в очереди стоят десятки машин.

По данным SHOT, в некоторых районах Каракаса отсутствуют свет и интернет, улицы перекрыты. Часть домов эвакуирована — семьи живут у родственников и друзей. По словам россиян, эмоциональное состояние сейчас «подвешенное».

До этого стало известно, что кортеж, в котором предположительно был Николас Мадуро, прибыл на территорию штаб-квартиры антинаркотического управления в Нью-Йорке. В SHOT сообщили, что завтра над Мадуро, которого обвиняют в наркотерроризме, пройдет суд. Ему грозит четыре пожизненных срока.

