Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россияне, живущие в Венесуэле, рассказали о ситуации после захвата Мадуро

SHOT: в Венесуэле образовались огромные очереди из-за перебоев с едой и бензином
Telegram-канал SHOT

В Венесуэле после атаки США и захвата президента страны Николаса Мадуро образовались гигантские очереди у магазинов и заправок. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в стране наблюдаются перебои с бензином и едой.

Россияне, живущие в Венесуэле, рассказали журналистам, что сейчас большинство магазинов в стране закрыты. А у тех, что работают, выстроились очереди, в которых люди стоят по четыре часа.

«Люди в панике скупают продукты и медикаменты. Мяса, сахара, муки, сухого молока, макарон почти не осталось на прилавках», — поделились подробностями очевидцы.

При этом когда будет следующий привоз товаров — неизвестно. Кроме магазинов не работает и доставка еды. Подобная критическая ситуация, по словам собеседников издания, наблюдается и у заправок, где в очереди стоят десятки машин.

По данным SHOT, в некоторых районах Каракаса отсутствуют свет и интернет, улицы перекрыты. Часть домов эвакуирована — семьи живут у родственников и друзей. По словам россиян, эмоциональное состояние сейчас «подвешенное».

До этого стало известно, что кортеж, в котором предположительно был Николас Мадуро, прибыл на территорию штаб-квартиры антинаркотического управления в Нью-Йорке. В SHOT сообщили, что завтра над Мадуро, которого обвиняют в наркотерроризме, пройдет суд. Ему грозит четыре пожизненных срока.

Ранее СМИ рассказали, что делал Мадуро во время захвата силами США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27558925_rnd_2",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+