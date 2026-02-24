Пожар заблокировал людей в московской многоэтажке

В горящем многоэтажном доме в Москве оказались заблокированы огнем жильцы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, огонь заблокировал людей на 17-м этаже здания. Они кричат из окон и просят помощи.

Как уточняется, пожар возник в квартире на самом верхнем этаже высотки на Хвалынском бульваре в районе Выхино-Жулебино.

На место были направлены сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

24 февраля многоквартирный жилой дом загорелся в Московском районе Санкт-Петербурга. По данным журналистов, огонь охватил четыре квартиры — две в одном подъезде и две в другом.

10 февраля мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы, также поступил и пострадавший. Выжил ли он и в каком состоянии находится, не сообщалось.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру.