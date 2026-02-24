Москве предсказали обновление рекорда высоты сугробов в среду

Синоптик Леус: в среду рекорд высоты снежного покрова в Москве может быть побит

Рекорд по уровню снежного покрова может быть побит в Москве в среду. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он считает, что вероятность обновления рекорда по высоте сугробов — 65 сантиметров —достаточно велика.

Толщина снежного покрова в столице повсеместно снижалась в течение прошедших суток, но все еще остается значительной, отметил Леус. По данным базовой метеостанции ВДНХ, за сутки снега стало меньше на 4 см, и сейчас его высота составляет 62 сантиметра.

На других столичных метеостанциях сугробы достигают от 70 см в Тушино до 73 см на Балчуге, где высота снега за сутки сократилась на пару сантиметров.

В Московской области самые высокие сугробы сохраняются в Кашире и Коломне — 75 сантиметров, что, однако, на 3 см ниже показателей понедельника.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, снегопад в столичном регионе, начавшийся во вторник, продолжится в среду и затем возобновится в субботу.

В связи с прогнозируемыми осадками и перекрытием ряда дорог в Москве столичный департамент транспорта порекомендовал горожанам пользоваться метро, а автомобилистам — по возможности не выезжать на дороги до 20:00. До этого времени в городе ожидаются пробки до 8 баллов.

Ранее россиян расстроили новостью о том, что взлетевшие из-за снегопада цены на такси уже не снизятся.