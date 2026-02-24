Размер шрифта
В Иране вынесли первый смертный приговор в связи с январскими протестами

Иран вынес смертный приговор мужчине, обвиняемому во враждебном отношении к Богу
Nacho Doce/Reuters

Исламский революционный суд вынес смертный приговор иранцу Мохаммаду Аббаси, обвиняемому во «враждебном отношении к Богу». Приговор может быть связан с прошедшими в январе антиправительственными протестами в Иране, сообщил Reuters со ссылкой на источник, близкий к семье мужчины.

«По всей видимости, это первый подобный приговор, вынесенный в связи с массовыми протестами в январе», — подчеркивается в материале.

Судебная система Ирана пока не обнародовала вынесенный приговор.

В конце января американский журнал Time со ссылкой на высокопоставленных чиновников минздрава исламской республики сообщил, что число погибших при массовых протестах в стране могло достичь 30 тыс. человек.

По данным издания, во время протестов погибло «так много людей, что экстренным службам не хватило мешков для тел».

Иранские власти эту информацию отрицают.

Ранее сообщалось, что в Иране могут казнить женщину за смерть ее супруга.
 
