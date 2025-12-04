На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иране женщине грозит смертная казнь за смерть ее мужа-тирана

Daily Mail: в Иране могут казнить женщину за смерть ее супруга
true
true
true
close
Shutterstock

В Иране женщине грозит смертная казнь за смерть ее мужа-тирана, пишет Daily Mail.

Группа независимых экспертов ООН по правам человека призвала власти Ирана немедленно отменить запланированную на декабрь 2025 года казнь 25-летней Голи Коухкан. По их данным, приговор является результатом системной дискриминации против женщин, столкнувшихся с детскими браками и насилием.

В опубликованном заявлении эксперты, включая специального докладчика по ситуации с правами человека в Иране, указали, что Коухкан была принуждена к браку со своим двоюродным братом в возрасте 12 лет. В 13 лет она родила сына без медицинской помощи. По их информации, в течение последующих лет она подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны мужа.

В мае 2018 года, когда Коухкан было 18 лет, ее муж, по утверждению экспертов, избил ее и их пятилетнего сына. В последовавшем конфликте с участием родственников иранки супруг был убит. Коухкан была осуждена за его смерть. Эксперты подчеркивают, что она неграмотна и не имела полноценного доступа к юридической защите.

«Голи Коухкан — жертва домашнего насилия и жертва системы правосудия. Приведение приговора в исполнение станет грубым нарушением международного права», — говорится в заявлении.

Согласно иранскому законодательству, семья жертвы может простить осужденного в обмен на выплату «дията» (компенсации, «кровных денег»). Однако, как отмечают эксперты ООН, запрошенная сумма в $90 тысяч «находится далеко за пределами досягаемости возможностей Голи».

Ранее в Иране ампутировали вору четыре пальца, несмотря на то, что жертва простила его.

