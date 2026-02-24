Размер шрифта
Общество

В России предложили упростить поступление в вузы защитников приграничных регионов

В Госдуму внесен проект об упрощенном поступлении в вузы защитников приграничья
Владимир Песня/РИА Новости

Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, который предлагает упростить поступление в вузы защитников приграничных регионов России. Документ размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке к документу говорится, что изменения направлены на сближение статусов участников специальной военной операции, а также участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях.

В частности, авторы законопроекта предлагают предоставить защитникам приграничья возможность поступать на бюджетную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета. В качестве упрощения поступления указана особая квота без вступительных экзаменов.

Кроме того, согласно поправкам, участие в отражении вооруженного вторжения будет учитываться в качестве индивидуального достижения по аналогии с участием в СВО при поступлении в высшие учебные заведения и на программы среднего профессионального образования (колледжи и др.).

Летом стало известно, что российские вузы в 2025 году зачислили по отдельной квоте для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей на 74,2% больше студентов, чем в 2024 году. Речь шла о 28 383 гражданах.

В декабре прошлого года сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, предоставляющий участникам специальной военной операции право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Инициатором выступила партия «Единая Россия».

Ранее были названы самые популярные направления в российских вузах.
 
