Врач ответила, кому противопоказано закаливание

Врач Анисимова: людям с болезнями сердца противопоказано закаливание
Процедура закаливания имеет ряд противопоказаний, на которые стоит обратить внимание. Об этом «Москве 24» рассказала терапевт, главный врач Марина Анисимова.

Так, по ее словам, его нельзя проводить в стадиях обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, при острых инфекционных заболеваниях, сосудистых и онкологических заболеваниях, после ранних послеоперационных периодов и при заболеваниях кожи. К относительным противопоказаниям она отнесла беременность.

При этом врач отметила, что в целом закаливать организм полезно не только взрослым, но и детям. Последних можно приучать к холодным температурам с первого дня нахождения дома после консультации с педиатром.

«Все принципы закаливания у детей такие же, как и у взрослых: проводить процедуры нужно медленно, регулярно и с обязательным вниманием к настроению ребенка и его самочувствию», — заключила Анисимова.

Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин до этого рассказал «Газете.Ru», что мнение о том, что закаливание — это геройское обливание ледяной водой на морозе или купание в проруби, это миф. Существуют более щадящие способы закаливания, например, сон с открытым окном.

Ранее врач рассказал о том, как закаливание поможет укрепить организм.
 
