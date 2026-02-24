Размер шрифта
Врач рассказал о том, как закаливание поможет укрепить организм

Врач Водовозов: закаливание поможет укрепить организм
Закаливание поможет организму адаптироваться к холоду и реагировать на него более-менее спокойно, а не стрессом и воспалениями. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.

По его словам, такая процедура сделает иммунитет более стабильным, в результате чего человек будет устойчив к изменениям. Перед закаливанием врач посоветовал убедиться, что организм не заражен вирусом и нет общего недомогания.

«Закаливание принесет свои результаты только в том случае, если станет образом жизни. При этом закаливаться нужно каждый день – месяца или недели будет недостаточно. Это как со спортом: если забросить тренировки, достигнутый результат будет потерян», — подчеркнул Водовозов.

Он порекомендовал начинать с умывания водой сначала комнатной температуры и постепенно понижать ее на несколько градусов или с прогулок на свежем воздухе, воздушных ванн, охлаждения помещения. После того, как эти действия станут комфортными, финальным этапом может быть обливание и растирание снегом.

Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин до этого рассказал «Газете.Ru», что мнение о том, что закаливание — это геройское обливание ледяной водой на морозе или купание в проруби, это миф. Существуют более щадящие способы закаливания, например, сон с открытым окном.

Ранее россиянам рассказали, как правильно закаляться без вреда для здоровья.
 
