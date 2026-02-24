Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Юноша спас своего отца из ледяной воды, когда их лодка перевернулась в российском регионе

В Астраханской области юноша спас отца из воды, когда их лодка опрокинулась
Pixabay

В Астраханской области молодой человек спас 51-летнего отца из ледяной воды, когда их лодка перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Астрахани и области».

Инцидент произошел на одном из водоемов в Камызякском районе. Лодка, в которой находились отец и сын, перевернулась — мужчина оказался в воде и не мог выбраться самостоятельно. Юноша быстро среагировал и вытащил родителя на берег, чем спас ему жизнь.

От госпитализации мужчина отказался. Подробной информации о состоянии пострадавших не поступало.

До этого отец и сын провалились под лед в Астраханской области, решив сократить путь через реку. Мужчина до последнего пытался удержать пожилого отца на плаву и звал на помощь.

Ранее фура провалилась под лед на Байкале.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!