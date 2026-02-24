Юноша спас своего отца из ледяной воды, когда их лодка перевернулась в российском регионе

В Астраханской области юноша спас отца из воды, когда их лодка опрокинулась

В Астраханской области молодой человек спас 51-летнего отца из ледяной воды, когда их лодка перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Астрахани и области».

Инцидент произошел на одном из водоемов в Камызякском районе. Лодка, в которой находились отец и сын, перевернулась — мужчина оказался в воде и не мог выбраться самостоятельно. Юноша быстро среагировал и вытащил родителя на берег, чем спас ему жизнь.

От госпитализации мужчина отказался. Подробной информации о состоянии пострадавших не поступало.

До этого отец и сын провалились под лед в Астраханской области, решив сократить путь через реку. Мужчина до последнего пытался удержать пожилого отца на плаву и звал на помощь.

