Россиянина обвинили в передаче Украине данных об объектах оборонного комплекса

Жителя Приморского края арестовали по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал источник агентства.

По его словам, мужчина работал на объекте железнодорожной инфраструктуры в Приморском крае. Россиянина заподозрили в том, что он передавал украинским спецслужбам данные об объектах оборонного комплекса региона и инфраструктуры железнодорожных путей.

22 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что 18-летний студент из Набережных Челнов стал фигурантом уголовного дела за общение с кураторами из Службы безопасности Украины (СБУ). Как выяснили журналисты, некоторые из друзей молодого человека подписали контракты с министерством обороны России и отправились на фронт. Тем временем сам юноша начал переписываться с представителями СБУ — рассказал им о желании переехать на Украину и в обмен на «путевку» стал передавать кураторам информацию о своих знакомых-военнослужащих. Кроме того, студент взялся за распространение проукраинских листовок в колледже, за что его отчислили.

Впоследствии молодого человека задержали за распитие спиртных напитков на улице, и тогда правоохранители узнали о его общении с представителями СБУ. На этом фоне против юноши возбудили дело о государственной измене.

Ранее жителя Донецка осудили за работу на «Легион «Свобода России».