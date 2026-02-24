Россиян предупредили о новой волне свиного гриппа

Россиян предупредили о рисках новой волны заболеваемости гриппом в весенний период. Сообщение появилось на официальном сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, новую волну заболеваемости может спровоцировать увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 (он же свиной грипп) и B.

«Важно отметить, что эти штаммы, даже при более медленном распространении, потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период», — предупредили специалисты.

В связи с этим они напомнили о важности соблюдения мер профилактики. В частности, следует проветривать помещения, часто мыть руки, особенно после возвращения с улицы, избегать близкого контакта с больными людьми. В случае появления любых симптомов респираторного заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.

До этого врач-терапевт Марина Овсянникова объяснила россиянам, как отличить грипп от ОРВИ. К основным особенностям гриппа медик отнесла: резкое ухудшение самочувствия, повышение температуры тела до 38,5 и выше, которая может сохраняться до 4–5 дней и более; выраженная слабость, боли в мышцах, боль в глазных яблоках; сухой кашель и боль в грудной клетке при кашле.

ОРВИ, по ее словам, имеет более легкое течение и реже вызывает осложнения. Например, для риновируса характерно першение в горле, чихание, выделения из носа, при этом температура часто в норме, отметила Овсянникова.

Ранее россиян предупредили об опасности «быстрых» способов лечения ОРВИ.