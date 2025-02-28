Россиян предупредили об опасности «быстрых» способов лечения ОРВИ

Простудой обычно называют инфекцию верхних дыхательных путей, которая проявляется кашлем, болью в горле, насморком, недомоганием и повышением температуры тела. Все эти симптомы весьма неприятны и выбивают из строя, поэтому многие стремятся как можно быстрее справиться с болезнью, в том числе и народными, «быстрыми» методами. Чем могут быть опасны такие способы, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Боброва, врач общей практики.

«Любое заболевание, в том числе и простуду, нужно лечить, а не просто маскировать симптомы. Однако «быстрые» методы направлены именно на то, чтобы как можно скорее поставить человека на ноги. Увы, простуда при этом никуда не исчезает. Наоборот, течение болезни усугубляется, а риск развития осложнений, например синусита, отита, бронхита, становится выше», — предупреждает врач.

Популярные народные средства, такие как горячие ингаляции, могут обернуться ожогами дыхательных путей, особенно у детей. Чрезмерное увлечение медом, лимоном и имбирем может спровоцировать аллергию и раздражение слизистой оболочки желудка. Даже безобидное, казалось бы, парение ног категорически противопоказано при высокой температуре и сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Порошки от простуды, обещающие мгновенное избавление от насморка и головной боли, обычно содержат комбинацию обезболивающих, сосудосуживающих и противоаллергических компонентов. Они способны «спрятать» признаки болезни, позволяя человеку переносить ее на ногах. А это грозит серьезными осложнениями. А бесконтрольный прием этих препаратов может привести к передозировке парацетамола или ибупрофена (оба вещества оказывают на печень и почки токсическое воздействие)», — отметила эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Кроме того, защитные механизмы активируются именно при температурной реакции. Если снижать невысокую температуру, то иммунный ответ будет заблокирован и в результате организм останется один на один с инфекцией, не имея возможности сопротивляться. Это может привести к затяжному течению болезни и развитию осложнений.

Есть еще один важный момент: многие лекарственные препараты взаимодействуют друг с другом и при бесконтрольном совместном приеме могут вызвать серьезные побочные эффекты — повышение артериального давления, тахикардию (учащенное сердцебиение), нарушение сна.

«Простуда — это не просто неприятное состояние, а сигнал организма о том, что ему нужна помощь. Игнорировать этот сигнал, прибегая к «быстрым» решениям, — значит играть в рулетку со своим здоровьем. Правильное лечение простуды подразумевает комплексный подход, который помогает не только облегчить симптомы, но и справиться с первопричиной болезни. Нужно обязательно соблюдать постельный режим, пить много жидкости, допустимо аккуратно промывать нос солевым раствором. Если признаки болезни не проходят в течение нескольких дней, нужно обратиться к врачу — он сможет правильно поставить диагноз и назначить лечение, учитывая индивидуальные особенности организма», — резюмирует Боброва.

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