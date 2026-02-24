Размер шрифта
Врач назвала факторы, которые больше всего угрожают здоровью мужчин

Врач Чиркова: курение сильнее всего угрожает мужскому здоровью
Вредные привычки сильнее всего сказываются на мужском здоровье, причем курение лидирует с огромным отрывом. Об этом «Радио 1» рассказала заведующая центром здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

По ее словам, к трагическим последствиям также приводит употребление наркотиков, алкоголя. Ухудшают ситуацию электронные сигареты, которые вызывают «попкорновую болезнь». Врач добавила, что мужчинам, которые не пьют и не курят, важно в любом случае регулярно посещать врача.

«Любимому автомобилю вы делаете техосмотр? Вот и себе нужно делать. Особое внимание после 40 лет — предстательной железе», — призвала Чиркова.

Исследователи из Университета Абердина до этого выяснили, что конечные продукты расщепления хурмы сорта Rojo Brillante могут повышать целостность кишечного барьера и снижать воспаление путем стимуляции роста полезных бактерий. Ученые изучили растворимые и нерастворимые фракции клетчатки, полученные из переработанной хурмы, и провели лабораторную ферментацию с использованием кишечной микробиоты здоровых добровольцев. Оказалось, что разные типы волокон по-разному влияют на состав бактерий.

Ранее была раскрыта неожиданная связь здоровья полости рта и сердца.
 
