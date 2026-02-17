Размер шрифта
Врач рассказал, как вовремя распознать варикоз

Врач Богачев: наследственность повышает риск развития варикоза
Первые проявления варикозной болезни могут быть незаметными, однако, вероятность болезни можно оценить самостоятельно, если знать ключевые факторы риска. Об этом Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев.

К ним он отнес наследственность, избыточную массу тела, высокий рост, женский пол, прием гормональных препаратов, а также деятельность, связанную с нагрузкой или травмами ног. По его словам, заболевание может начаться внезапно, первые симптомы чаще всего связаны с ощущением усталости или тяжести в ногах даже после привычных нагрузок.

«Со временем можно заметить, что венозный рисунок становится несимметричным: на одной ноге сосуды виднее, чем на другой. Это уже указывает на то, что венозная система работает с нарушениями. Венозные сетки и «звездочки» появляются позже, когда процесс заходит дальше», — рассказал Богачев.

При наличии предрасположенности он призвал не ждать появления симптомов и пройти профилактическое обследование.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног. Процедура эффективно улучшает кровообращение, уточнил он.

Ранее были названы повседневные привычки, которые грозят развитием варикоза.
 
