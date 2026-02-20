Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Психиатр назвал первые признаки депрессии

Психиатр Вилков: на депрессию указывает устойчивое снижение настроения
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

На депрессию может указывать устойчивое снижение настроения на протяжении более двух недель. Об этом «Известиям» рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

По словам специалиста, если человек чувствует грусть, усталость и апатию лишь несколько дней, то это не говорит о депрессии. Причинами такого состояния могут быть стресс, проявление тревожности или общее нестабильное состояние.

«О депрессии свидетельствует устойчивое снижение настроения на протяжении более 14 дней, ухудшается работоспособность. У человека появляются тревожные, депрессивные мысли, его одолевает пессимизм, у него нарушается сон», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что потерю интереса к жизни и прежней активности замечают как человек в депрессии, так и окружающие его люди.

Психиатр предупредил, что чем раньше удастся диагностировать депрессию и приступить к правильному лечению, тем быстрее человек сможет выйти из этого состояния или достигнуть ремиссии.

Врач-психосоматолог Екатерина Тур до этого говорила, что привычка постоянно слушать музыку в наушниках может указывать на начинающуюся депрессию. По ее словам, таким образом человек пытается отвлечься как от внешнего мира, так и от самого себя.

Ранее психолог рассказала, как тревожные новости влияют на людей.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!