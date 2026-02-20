Психиатр назвал первые признаки депрессии

На депрессию может указывать устойчивое снижение настроения на протяжении более двух недель. Об этом «Известиям» рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

По словам специалиста, если человек чувствует грусть, усталость и апатию лишь несколько дней, то это не говорит о депрессии. Причинами такого состояния могут быть стресс, проявление тревожности или общее нестабильное состояние.

«О депрессии свидетельствует устойчивое снижение настроения на протяжении более 14 дней, ухудшается работоспособность. У человека появляются тревожные, депрессивные мысли, его одолевает пессимизм, у него нарушается сон», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что потерю интереса к жизни и прежней активности замечают как человек в депрессии, так и окружающие его люди.

Психиатр предупредил, что чем раньше удастся диагностировать депрессию и приступить к правильному лечению, тем быстрее человек сможет выйти из этого состояния или достигнуть ремиссии.

Врач-психосоматолог Екатерина Тур до этого говорила, что привычка постоянно слушать музыку в наушниках может указывать на начинающуюся депрессию. По ее словам, таким образом человек пытается отвлечься как от внешнего мира, так и от самого себя.

Ранее психолог рассказала, как тревожные новости влияют на людей.