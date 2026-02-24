Названы ошибки, которые учащают приступы мигрени

Отсутствие лечения мигрени может спровоцировать учащение и усиление приступов боли, бесконтрольный прием лекарств — лекарственно-индуцированную головную боль. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

По его словам, только врач может выявить причину недуга и назначить эффективную терапию, чтобы болезнь не прогрессировала.

«Оопасно неправильно лечить мигрень, например, принимать обезболивающие без назначения врача. В таком случае можно заработать лекарственно-индуцированную головную боль. Если человек принимает больше десяти таблеток в месяц, уже можно заподозрить это состояние», — объяснил Соков.

Эксперт призвал посещать врача сразу при появлении симптомов мигрени, чтобы избежать осложнений и поддерживать хорошее качество жизни.

Врач-терапевт, невролог и гериатр Валерий Новоселов до этого говорил, что в ближайшие дни увеличивается риск, что россияне, у которых есть хроническая мигрень, столкнутся с обострением заболевания из-за перепадов атмосферного давления. По словам специалиста, из-за смены погоды снижается концентрация кислорода в воздухе, что негативно влияет на работу нейронов. Перепады давления особенно сильно вредят здоровью.

Ранее был найден способ облегчить мигрень без ауры без лекарств.