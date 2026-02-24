Психолог предупредила о рисках общения с начальником в мессенджерах

Регулярное общение сотрудников с руководителями в мессенджерах или социальных сетях может спровоцировать когнитивную перегрузку и привести к психоэмоциональному выгоранию. Об этом aif.ru рассказала психолог Натали Соболева.

По словам специалиста, при наличии рабочих чатов мозг сотрудников находится в режиме постоянной готовности к ответу. На фоне этого нарушаются чувство личных границ и контроль над временем.

Психолог объяснила, что постоянное ощущение приближающейся перегрузки вызывает раздражение или тревогу из-за всех входящих сообщений. Сотруднику начинает казаться, что его «все время дергают». В результате он не может сосредоточиться на собственных делах без регулярной проверки телефона и начинает испытывать усталость, которая не проходит даже после сна.

«Лучшим вариантом снятия напряжения будет телесная разгрузка — прогулка, теплый душ, дыхательные упражнения. Физическая активность помогает снять напряжение, накопленное в теле», — отметила эксперт.

Она также посоветовала на время отказываться от общения и использования гаджетов в нерабочее время.

HR-директор девелоперской компании Level Group Валентина Романова до этого предупреждала, что многие сотрудники сталкиваются с профессиональным выгоранием не только на фоне стресса, но и из-за токсичной продуктивности. Она создает ложное ощущение эффективности, при котором работники начинают оценивать собственную ценность не по достигнутым результатам, а по степени своей усталости и количеству переработанных часов.

