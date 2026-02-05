Размер шрифта
HR-директор назвала главную ошибку, которая приводит к профессиональному выгоранию

Эксперт Романова: токсичная продуктивность может привести к выгоранию на работе
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Многие сотрудники сталкиваются с профессиональным выгоранием не только на фоне стресса, но и из-за токсичной продуктивности. Об этом «Известиям» рассказала HR-директор девелоперской компании Level Group Валентина Романова.

Специалист объяснила, что токсичная продуктивность создает ложное ощущение эффективности, при котором сотрудники начинают оценивать собственную ценность не по достигнутым результатам, а по степени своей усталости и количеству переработанного времени. Однако такой подход может навредить бизнесу.

По словам HR-директора, сотрудник, столкнувшийся с профессиональным выгоранием, все чаще начинает совершать ошибки и теряет вовлеченность в рабочий процесс. Эксперт призвала компании обратить внимание на модель осознанной результативности, при которой главным становится вклад специалиста в бизнес-показатели.

«Работодателям стоит рассмотреть постепенный отход от жесткого графика «с 9 до 6» в пользу модели, ориентированной на смыслы и результат. Когда работа превращается в формальное «отсиживание часов», вовлеченность неизбежно падает. Более перспективным кажется подход, где к команде относятся гибко: например, открывают возможности для частичной занятости или позволяют сотрудникам вести несколько проектов параллельно», — подчеркнула она.

Помимо этого, HR-директор добавила, что в борьбе с выгоранием поможет прозрачная коммуникация внутри организации, поскольку токсичная продуктивность нередко появляется в компаниях, где сотрудники не понимают свою ценность и не получают обратной связи от руководителей.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что зимой работники чаще всего сталкиваются со стрессом и профессиональным выгоранием. По словам специалиста, именно в это время года проявляются серьезные нагрузки и повышенная тревожность, которым особенно подвержены люди с низкой эмоциональной регуляцией и размытыми целями.

Ранее юрист рассказал, при какой температуре в офисе нельзя работать.
 
