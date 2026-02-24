Россиянам рассказали, как повысить продуктивность в опенспейсе

Работа в опенспейсе может стать причиной снижения концентрации и быстрой утомляемости сотрудников. Однако даже такие условия труда можно сделать более комфортными, грамотно обустроив рабочие места и создав подходящую атмосферу во всем офисе. Об этом «Известиям» рассказала эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

Специалист подчеркнула, что одними из главных источников дискомфорта в открытых офисах являются постоянный шум, визуальные отвлечения и недостаточная приватность. При этом сильнее всего концентрации вредит речь окружающих, поскольку человек неосознанно пытается уловить ее смысл. Эффективно бороться с этой проблемой помогут наушники с шумоподавлением, акустические перегородки, а также отдельные зоны для совещаний и звонков.

По словам эксперта, концентрация также снижается из-за визуального беспорядка. Разбросанные бумаги, провода и лишние предметы на столе создают дополнительную нагрузку на восприятие и мешают рабочему процессу. Рекомендуется поддерживать порядок на столе с помощью органайзеров, лотков для бумаг и систем для фиксации кабелей. При этом вещи, которые используются редко, нужно хранить в ящиках.

«Расположение стола и монитора также играет важную роль. Монитор лучше ставить перпендикулярно окну, чтобы свет падал сбоку — так минимизируются блики и контрастные перепады освещенности. Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 50–70 см, а верхний край монитора — на уровне или чуть ниже линии глаз. Если в офисе преобладает верхнее освещение, полезно использовать матовый экран», — добавила специалист.

Она также добавила, что еще одной распространенной проблемой в опенспейсах является неправильное освещение. Мерцание ламп, нехватка света и блики на мониторе увеличивают нагрузку на зрение и могут спровоцировать головные боли. Избежать этого поможет настольная лампа с регулировкой яркости и температуры света, которая адаптирует освещение под конкретное время суток.

Помимо этого, в офисе важно использовать в эргономичные кресла с поддержкой поясницы и подставки для ног, которые помогают снижать нагрузку на позвоночник и дольше сохранять концентрацию.

