Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянам рассказали, как повысить продуктивность в опенспейсе

Эксперт Чихринова: порядок на рабочем столе повышает продуктивность в опенспейсе
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Работа в опенспейсе может стать причиной снижения концентрации и быстрой утомляемости сотрудников. Однако даже такие условия труда можно сделать более комфортными, грамотно обустроив рабочие места и создав подходящую атмосферу во всем офисе. Об этом «Известиям» рассказала эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

Специалист подчеркнула, что одними из главных источников дискомфорта в открытых офисах являются постоянный шум, визуальные отвлечения и недостаточная приватность. При этом сильнее всего концентрации вредит речь окружающих, поскольку человек неосознанно пытается уловить ее смысл. Эффективно бороться с этой проблемой помогут наушники с шумоподавлением, акустические перегородки, а также отдельные зоны для совещаний и звонков.

По словам эксперта, концентрация также снижается из-за визуального беспорядка. Разбросанные бумаги, провода и лишние предметы на столе создают дополнительную нагрузку на восприятие и мешают рабочему процессу. Рекомендуется поддерживать порядок на столе с помощью органайзеров, лотков для бумаг и систем для фиксации кабелей. При этом вещи, которые используются редко, нужно хранить в ящиках.

«Расположение стола и монитора также играет важную роль. Монитор лучше ставить перпендикулярно окну, чтобы свет падал сбоку — так минимизируются блики и контрастные перепады освещенности. Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 50–70 см, а верхний край монитора — на уровне или чуть ниже линии глаз. Если в офисе преобладает верхнее освещение, полезно использовать матовый экран», — добавила специалист.

Она также добавила, что еще одной распространенной проблемой в опенспейсах является неправильное освещение. Мерцание ламп, нехватка света и блики на мониторе увеличивают нагрузку на зрение и могут спровоцировать головные боли. Избежать этого поможет настольная лампа с регулировкой яркости и температуры света, которая адаптирует освещение под конкретное время суток.

Помимо этого, в офисе важно использовать в эргономичные кресла с поддержкой поясницы и подставки для ног, которые помогают снижать нагрузку на позвоночник и дольше сохранять концентрацию.

Ранее россиянам рассказали, чем опасны служебные романы.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!