Врач назвал опасные последствия повышенного кортизола

Врач Барсуков: повышенный кортизол может привести к набору веса и акне

Повышенная выработка кортизола может провоцировать усталость и раздражительность, набор веса по центральному типу, акне и повышенную сальность кожи. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК «МЕДСИ», кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

По его словам, такое состояние чаще всего связано с серьезными нарушениями работы гипофиза или надпочечников. Врач отметил, что избыток этого гормона может отразиться на состоянии волос, кожи и общем поведении человека.

«На теле нередко возникают багрово-фиолетовые растяжки, особенно на животе и в подмышечных областях. Повышается давление, появляется раздражительность, агрессивность, бессонница. Это не последствия обычного стресса, а проявления серьезного заболевания, которое требует быстрой диагностики и лечения, чаще всего хирургического», — подчеркнул Барсуков.

Он отметил, что при появлении таких симптомов важно обратиться к эндокринологу для своевременной диагностики и лечения.

Ученые Йельского университета до этого показали, что гормон стресса кортизол не только усиливает запоминание эмоциональных событий, но и делает эмоциональную память более точной благодаря перестройке динамических мозговых сетей.

