Россиянам объяснили, что поможет избежать простуды зимой

На фоне холодной погоды и сезонного ослабления иммунитета в зимний период растет заболеваемость простудными и вирусными инфекциями, защитить себя помогут правила гигиены. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, россиянам важно чаще мыть руки, по возможности избегать людных мест и при необходимости надевать маску в транспорте. Врач также призвала не заниматься самолечением и оставаться дома при плохом самочувствии, чтобы не допустить осложнений и распространения инфекции.

«Также важно укреплять иммунитет, следить за режимом сна и не переохлаждаться. Если ситуация будет выходить из-под контроля, могут вводиться дополнительные меры — например, временное закрытие детских учреждений на карантин или другие ограничения, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваний», — заключила Беляева.

Результаты опроса, проведенного компанией «Актион Кадры и HR» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что почти в половине опрошенных российских компаний (43,7%) многие сотрудники ходят на работу с признаками простуды (сопли, кашель и так далее). В большинстве случаев приболевшие россияне выходят на работу по собственной инициативе. Почти каждый третий сотрудник сам выступает с инициативой продолжить работу во время болезни, а в каждом пятом случае работника об этом просит начальство.

