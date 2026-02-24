Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянам объяснили, что поможет избежать простуды зимой

Врач Беляева: правила гигиены помогут избежать простуды зимой
V2505/Shutterstock/FOTODOM

На фоне холодной погоды и сезонного ослабления иммунитета в зимний период растет заболеваемость простудными и вирусными инфекциями, защитить себя помогут правила гигиены. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, россиянам важно чаще мыть руки, по возможности избегать людных мест и при необходимости надевать маску в транспорте. Врач также призвала не заниматься самолечением и оставаться дома при плохом самочувствии, чтобы не допустить осложнений и распространения инфекции.

«Также важно укреплять иммунитет, следить за режимом сна и не переохлаждаться. Если ситуация будет выходить из-под контроля, могут вводиться дополнительные меры — например, временное закрытие детских учреждений на карантин или другие ограничения, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваний», — заключила Беляева.

Результаты опроса, проведенного компанией «Актион Кадры и HR» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что почти в половине опрошенных российских компаний (43,7%) многие сотрудники ходят на работу с признаками простуды (сопли, кашель и так далее). В большинстве случаев приболевшие россияне выходят на работу по собственной инициативе. Почти каждый третий сотрудник сам выступает с инициативой продолжить работу во время болезни, а в каждом пятом случае работника об этом просит начальство.

Ранее врач назвал одну из частых причин рецидива простуды.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!