Врач объяснил, почему диеты не помогают при ожирении

При ожирении даже строгие диеты зачастую не приносят устойчивого результата, поскольку организм запускает защитные механизмы и замедляет обмен веществ. Об этом «Известиям» рассказал бариатрический хирург «СМ-Клиника» Павел Бирюков.

Специалист отметил, что при смене рациона вес человека с ожирением может начать снижаться, но в большинстве случаев такой эффект оказывается лишь временным.

«Причина в том, что организм воспринимает резкое похудение как угрозу выживанию. В ответ он включает защитные механизмы: замедляется обмен веществ, усиливается чувство голода, меняется гормональный баланс. Тело буквально начинает «экономить» энергию и сопротивляться снижению веса», — объяснил врач.

По его словам, чаще всего ожирение возникает из-за сочетания нескольких факторов, таких как переедание, генетическая предрасположенность, гормональные нарушения, малоподвижный образ жизни, хронический стресс или прием определенных препаратов. Поэтому при лечении этой проблемы важно менять пищевое поведение с помощью участия специалиста, чтобы сохранить эффект в долгосрочной перспективе.

Хирург также добавил, что ожирение может быть связано с сахарным диабетом второго типа. При этом заболевании клетки постепенно перестают правильно реагировать на инсулин, который отвечает за усвоение глюкозы. В результате поджелудочная железа начинает вырабатывать больше этого гормона, стремясь «продавить» глюкозу в каждую клетку. На протяжении некоторого времени организм справляется, но постепенно уровень глюкозы в крови начинает расти, и развивается диабет.

Эксперт подчеркнул, что в результате длительных нарушений страдают многие органы. Пациентам с таким заболеванием важно снижать вес и менять образ жизни, чтобы избежать осложнений.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова до этого говорила, что большинство супов предотвращают появление лишнего веса и помогают похудеть. По ее словам, особенно полезны легкие овощные и бобовые супы.

Ранее в России оценили, будут ли популярны новые таблетки для похудения.