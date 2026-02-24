Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Врач объяснил, почему диеты не помогают при ожирении

Хирург Бирюков: при ожирении диеты часто дают временный результат
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

При ожирении даже строгие диеты зачастую не приносят устойчивого результата, поскольку организм запускает защитные механизмы и замедляет обмен веществ. Об этом «Известиям» рассказал бариатрический хирург «СМ-Клиника» Павел Бирюков.

Специалист отметил, что при смене рациона вес человека с ожирением может начать снижаться, но в большинстве случаев такой эффект оказывается лишь временным.

«Причина в том, что организм воспринимает резкое похудение как угрозу выживанию. В ответ он включает защитные механизмы: замедляется обмен веществ, усиливается чувство голода, меняется гормональный баланс. Тело буквально начинает «экономить» энергию и сопротивляться снижению веса», — объяснил врач.

По его словам, чаще всего ожирение возникает из-за сочетания нескольких факторов, таких как переедание, генетическая предрасположенность, гормональные нарушения, малоподвижный образ жизни, хронический стресс или прием определенных препаратов. Поэтому при лечении этой проблемы важно менять пищевое поведение с помощью участия специалиста, чтобы сохранить эффект в долгосрочной перспективе.

Хирург также добавил, что ожирение может быть связано с сахарным диабетом второго типа. При этом заболевании клетки постепенно перестают правильно реагировать на инсулин, который отвечает за усвоение глюкозы. В результате поджелудочная железа начинает вырабатывать больше этого гормона, стремясь «продавить» глюкозу в каждую клетку. На протяжении некоторого времени организм справляется, но постепенно уровень глюкозы в крови начинает расти, и развивается диабет.

Эксперт подчеркнул, что в результате длительных нарушений страдают многие органы. Пациентам с таким заболеванием важно снижать вес и менять образ жизни, чтобы избежать осложнений.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова до этого говорила, что большинство супов предотвращают появление лишнего веса и помогают похудеть. По ее словам, особенно полезны легкие овощные и бобовые супы.

Ранее в России оценили, будут ли популярны новые таблетки для похудения.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!