Общество

Диетолог назвала супы, которые помогают похудеть

Диетолог Кованова: овощные и бобовые супы способствуют похудению
Многие супы предотвращают появление лишнего веса и помогают похудеть. Особенно полезны легкие овощные и бобовые супы. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам эксперта, супы, несмотря на распространенное убеждение, не являются обязательной частью ежедневного рациона. Однако такие блюда рекомендуется употреблять тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов.

«ЖКТ прекрасно работает и без супов, если в меню достаточно воды, клетчатки и белка. Если недостаточно — супы будут работать как инструмент, решающий эту проблему», — объяснила диетолог.

Желающим похудеть она посоветовала включить в рацион легкие овощные или бобовые супы, например, чечевичный или куриный. Такие виды блюда дают чувство насыщения, помогают контролировать вес и снижают нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова до этого говорила, что отказ от частых перекусов, чая со сладостями и приема пищи перед гаджетами поможет быстрее похудеть к летнему сезону. По ее словам, все эти привычки незаметно добавляют лишние калорий в рацион.

Ранее россиянам рассказали, как часто можно есть пельмени без вреда для здоровья.
 
