Общество

В России оценили, будут ли популярны новые таблетки для похудения

Врач Королева: таблетки для похудения орфорглипрон не будут популярны в России
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Новый препарат для похудения орфорглипрон, который считают потенциальной заменой «Оземпика», вряд ли станет популярен в России. Об этом «Москве 24» заявила врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева.

Она пояснила, что это связано с тем, что в нашу страну эти таблетки не поставляются легально. При этом россияне стали более осознанными, поэтому стараются не приобретать лекарства на черном рынке, отметила врач.

По ее словам, в целом этот препарат может обрести популярность, так как некоторые пациенты боятся уколов или длительного использования шприц-ручек. Эксперт добавила, что он может давать аналогичные побочные эффекты, как и «Оземпик». Среди них — дискомфорт в верхней части живота, нарушение стула, тошнота, головокружение и слабость.

«Основная опасность заключается в том, что люди часто назначают себе такие препараты самостоятельно, по совету знакомых или под влиянием рекламы. К врачам регулярно попадают пациенты с длительными нарушениями стула, забросом еды из пищевода обратно, апатичным состоянием, слабостью. Все эти эффекты связаны с неправильно подобранной дозировкой и отсутствием учета противопоказаний», — отметила Королева.

В сентябре ученые из Университета Макмастера в составе научного коллектива разработали препарат для похудения орфорглипрон, который помогает снижать массу тела без инъекционного введения. Орфорглипрон относится к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Такие лекарства помогают контролировать уровень глюкозы в крови и замедляют опорожнение желудка, что способствует продлению чувства сытости.

Ранее был найден неожиданный способ защиты от рака тела матки.
 
