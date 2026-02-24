Размер шрифта
В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

Росавиация: аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает рейсы
Артур Лебедев/РИА Новости

В аэропорту Сочи введены временные ограничения работы, сообщает Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Также мэр города Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале, что в Сочи включили сирены системы оповещения из-за атаки БПЛА.

Он напомнил, что, находясь на улице, необходимо использовать для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки, либо укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Дома нельзя подходить к окнам, стоит укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете, кладовой.

Накануне более ста авиарейсов были задержаны или отменены в Краснодарском крае на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Среди направлений, по которым произошли сбои в расписании, — Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Хургада и другие города. Полностью отменены 10 рейсов, а несколько самолетов пришлось перенаправить на запасные аэродромы.

Ранее из-за угрозы БПЛА временно закрывались все московские аэропорты.
 
